Выборгская таможня дает советы туристам 

07.03.2018 12:32

В связи с ожидаемым увеличением пассажиропотока на российско-финляндской границе накануне продолжительных выходных Выборгская таможня дает путешественникам полезные советы. Так, гражданам, пересекающим границу, рекомендуют заблаговременно, до начала таможенного контроля, заполнять бланки пассажирских таможенных деклараций.

В связи с участившимися случаями недекларирования валюты Выборгская таможня напоминает о том, что обязательному письменному декларированию подлежат денежные средства в эквиваленте свыше 10 тысяч долларов США по курсу Центробанка РФ на день вывоза.

Кроме того, во избежание наступления административной ответственности Выборгская таможня рекомендует соблюдать установленные нормы беспошлинного ввоза товаров физическими лицами:

весовые - 50 кг для делимых товаров и 35 кг для неделимых - и стоимостные: 1 500 евро. Товар должен быть предназначен для личного пользования.

Пресс-служба Выборгской таможни напоминает, что автомобильная граница с Финляндией включает в себя три многосторонних автомобильных пунктов пропуска: МАПП Торфяновка, МАПП Светогорск и МАПП Брусничное. Первый из них является самым загруженным. Чтобы сократить время прохождения границы, необходимо заблаговременно подготовить документы и заранее спланировать маршрут.