ВИДЕО: ремонт в роддоме

06.03.2018 11:52

Акушерское отделение выборгского родильного дома с 5 марта закрыто на косметический ремонт. Согласно Приказу Минздрава, такие профилактические мероприятия должны проводиться в учреждениях родовспоможения не реже раза в год...

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