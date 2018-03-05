Многофункциональные центры будут отдыхать только 8 марта

05.03.2018 16:33

Центр «Мои Документы» Ленинградской области объявил график работы в праздничные дни марта.

Филиалы и отделы приостановят работу только в Международный женский день. 7 марта рабочий день будет сокращен на 1 час: МФЦ будет работать до 20 часов. С 9 марта работа будет вестись по расписанию.

Предприниматели же смогут обратиться в «МФЦ для бизнеса» только 12 марта. С 8 по 11 числа объявлен выходной. 7 марта бизнес-офисы будут осуществлять прием до 17:00.

В пресс-службе ведомства обращают внимание граждан на то, что выдача талонов оканчивается за час до закрытия отделов.