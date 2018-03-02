ВИДЕО: репортаж из политехнического колледжа «Александровский»

02.03.2018 09:33

Студенты колледжа «Александровский» - в числе молодых профессионалов Ленинградской области. Напомним, недавно завершился второй региональный чемпионат WorldSkills Russia. Выборжцы, демонстрировавшие своё мастерство на базе Кировского политехнического техникума, получили высокие оценки.