ВИДЕО: репортаж из политехнического колледжа «Александровский»
02.03.2018 09:33
Студенты колледжа «Александровский» - в числе молодых профессионалов Ленинградской области. Напомним, недавно завершился второй региональный чемпионат WorldSkills Russia. Выборжцы, демонстрировавшие своё мастерство на базе Кировского политехнического техникума, получили высокие оценки.
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