Новые досмотровые павильоны появятся на двух петербургских вокзалах

01.03.2018 11:18

"РЖД" реализует комплексную программу обеспечения транспортной безопасности во время проведения Чемпионата мира по футболу. Она включает в себя строительство новых зон досмотра, оснащение вокзалов современным оборудованием и модернизацию систем видеонаблюдения. На вокзалах городов, где будут проходить соревнования, откроются новые досмотровые павильоны. Кроме того, компания закупит и установит новые рентгеновские установки, комплексы радиационного контроля и аппараты для обнаружения паров и следов вредных веществ.