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Выборг вошел в топ-10 популярных городов у туристов на 8 марта

27.02.2018 12:31

Zamok Apraksin270218Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru выявил самые популярные российские города для поездок на праздничные выходные марта.
Рейтинг составлен по данным броней гостиниц и апартаментов для проживания с 7 по 12 марта 2018 года.
Выборг входит в первую десятку по популярности путешествий на праздник 8 Марта.
Санкт-Петербург, Москва, Казань, Сочи, Екатеринбург, Ярославль, Псков, Сергиев Посад, Выборг и Тверь входят в топ-10 городов у туристов для путешествий на праздничные мартовские выходные.
По данным Tvil.ru, в Выборге туристы бронируют жилье для праздничного отдыха в марте в среднем на полторы ночи и платят 2,9 тысяч рублей в сутки, а в Петербурге - 3,1 тысячи рублей в сутки (2,5 ночи). Самое недорогое проживание в городах первой десятки - в Пскове (2,5 тысяч рублей), а самое дорогое - в Сочи (3,6 тысяч рублей).

Топ-10 городов России, популярных у туристов на праздник 8 Марта:


Санкт-Петербург - 3,1 тысяча рублей/ 3,5 ночи *
Москва - 3,5 тысяч рублей/ 2,5 ночи
Казань - 3,1 тысячи рублей/ 3 ночи
Сочи - 3,6 тысяч рублей/ 4 ночи
Екатеринбург - 2,6 тысяч рублей/ 2 ночи
Ярославль - 2,8 тысяч рублей/ 2 ночи
Псков - 2,5 тысячи рублей/ 1,5 ночи
Сергиев Посад - 3 тысячи рублей/ 2 ночи
Выборг - 2,9 тысяч рублей/ 1,5 ночи
Тверь - 2,8 тысяч рублей/ 2 ночи

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