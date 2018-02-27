Выборг вошел в топ-10 популярных городов у туристов на 8 марта

27.02.2018 12:31

Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru выявил самые популярные российские города для поездок на праздничные выходные марта.

Рейтинг составлен по данным броней гостиниц и апартаментов для проживания с 7 по 12 марта 2018 года.

Выборг входит в первую десятку по популярности путешествий на праздник 8 Марта.

Санкт-Петербург, Москва, Казань, Сочи, Екатеринбург, Ярославль, Псков, Сергиев Посад, Выборг и Тверь входят в топ-10 городов у туристов для путешествий на праздничные мартовские выходные.

По данным Tvil.ru, в Выборге туристы бронируют жилье для праздничного отдыха в марте в среднем на полторы ночи и платят 2,9 тысяч рублей в сутки, а в Петербурге - 3,1 тысячи рублей в сутки (2,5 ночи). Самое недорогое проживание в городах первой десятки - в Пскове (2,5 тысяч рублей), а самое дорогое - в Сочи (3,6 тысяч рублей).

Топ-10 городов России, популярных у туристов на праздник 8 Марта:



Санкт-Петербург - 3,1 тысяча рублей/ 3,5 ночи *

Москва - 3,5 тысяч рублей/ 2,5 ночи

Казань - 3,1 тысячи рублей/ 3 ночи

Сочи - 3,6 тысяч рублей/ 4 ночи

Екатеринбург - 2,6 тысяч рублей/ 2 ночи

Ярославль - 2,8 тысяч рублей/ 2 ночи

Псков - 2,5 тысячи рублей/ 1,5 ночи

Сергиев Посад - 3 тысячи рублей/ 2 ночи

Выборг - 2,9 тысяч рублей/ 1,5 ночи

Тверь - 2,8 тысяч рублей/ 2 ночи