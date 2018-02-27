Выборг вошел в топ-10 популярных городов у туристов на 8 марта
Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru выявил самые популярные российские города для поездок на праздничные выходные марта.
Рейтинг составлен по данным броней гостиниц и апартаментов для проживания с 7 по 12 марта 2018 года.
Выборг входит в первую десятку по популярности путешествий на праздник 8 Марта.
Санкт-Петербург, Москва, Казань, Сочи, Екатеринбург, Ярославль, Псков, Сергиев Посад, Выборг и Тверь входят в топ-10 городов у туристов для путешествий на праздничные мартовские выходные.
По данным Tvil.ru, в Выборге туристы бронируют жилье для праздничного отдыха в марте в среднем на полторы ночи и платят 2,9 тысяч рублей в сутки, а в Петербурге - 3,1 тысячи рублей в сутки (2,5 ночи). Самое недорогое проживание в городах первой десятки - в Пскове (2,5 тысяч рублей), а самое дорогое - в Сочи (3,6 тысяч рублей).
Топ-10 городов России, популярных у туристов на праздник 8 Марта:
Санкт-Петербург - 3,1 тысяча рублей/ 3,5 ночи *
Москва - 3,5 тысяч рублей/ 2,5 ночи
Казань - 3,1 тысячи рублей/ 3 ночи
Сочи - 3,6 тысяч рублей/ 4 ночи
Екатеринбург - 2,6 тысяч рублей/ 2 ночи
Ярославль - 2,8 тысяч рублей/ 2 ночи
Псков - 2,5 тысячи рублей/ 1,5 ночи
Сергиев Посад - 3 тысячи рублей/ 2 ночи
Выборг - 2,9 тысяч рублей/ 1,5 ночи
Тверь - 2,8 тысяч рублей/ 2 ночи
Более старые статьи:
Самые популярные статьи:
Случайные материалы:
- Петербургская фирма "разводит" выборжцев на деньги, прикрываясь несуществующим договором
- На «Скандинавии» ведутся дорожные работы – движение ограничено
- За неделю за незаконную ловлю рыбы в Ленобласти заведено 31 дело
- Автор «Игры Престолов» посетил Выборг
- На реставрационные работы в Выборгском замке глава региона выделил 15,5 млн рублей