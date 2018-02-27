ВИДЕО: ещё один ребёнок в Выборгском районе обрёл семью
У 10-летнего Саши, который воспитывался в социальном центре, теперь есть не только мама и папа, но и сестра, и пять братьев...
У 10-летнего Саши, который воспитывался в социальном центре, теперь есть не только мама и папа, но и сестра, и пять братьев...
|
Февраля 2018
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|29
|30
|31
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|1
|2
|3
|4
12:47 "Выборгский крендель" примет участие в фестивале молодых избирателей
12:39 ВИДЕО: к акции «Выходи гулять» присоединяется всё больше выборжцев
12:31 Выборг вошел в топ-10 популярных городов у туристов на 8 марта
11:52 ВИДЕО: ещё один ребёнок в Выборгском районе обрёл семью
11:23 ВИДЕО: турнир по мини-футболу
11:15 На ремонт дорог в Выборгском районе добавят средств из регионального дорожного фонда
11:06 ВИДЕО: благотворительный показ фильма "Движение вверх"
10:43 Прокуратура ведет проверку по факту опрокидывания топливозаправщика
10:16 ВИДЕО: как в Выборге отпраздновали День защитника Отечества