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День защитника Отечества Выборг отметит мотокроссом и фейерверком

22.02.2018 15:27

23febr23 февраля в Выборге пройдут праздничные мероприятия по случаю Дня защитника Отечества.
В 11:45 на Батарейной горе торжественно откроют юбилейный, 50-й зимний мотокросс. В 12:00 ветераны спорта сделают круг почета. Первый старт намечен на 12:30.
В 13 часов состоится возложение венков и цветов к памятникам Петру Первому и генерал-адмиралу Федору Апраксину, к мемориалу "Танк", Вечному огню на Южном кладбище и братскому захоронению на 4-м километре Ленинградского шоссе.
В 14:00 на площади Выборгских полков начнется митинг.
В 15 часов во Дворце культуры пройдет торжественное собрание и концерт «Дорогой доблести и славы». Вход свободный.
Завершится праздничная программа выступлением ветеранов морской пехоты и фейерверком на стадионе «Авангард». Начало в 18:30.
Информация для автомобилистов: в связи с проведением мотокросса 23 февраля с 9 до 18 часов будет закрыт проезд по Московскому проспекту (от пересечения с Морской набережной до ул. Данилова) и по Морской набережной (от пересечения с Московским проспектом до Каменного переулка).

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