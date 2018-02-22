ВИДЕО: центр крови в Выборге ждет доноров
С октября прошлого года филиал областного Центра крови в Выборге находится по новому адресу - Приморское шоссе, 32. Приём доноров ведётся в привычное время – с понедельника по четверг с 8 до 11 часов.
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