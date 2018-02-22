Обращение губернатора Ленобласти Александра Дрозденко по случаю Дня защитника Отечества
Уважаемые жители Ленинградской области!
Примите самые искренние поздравления с Днём защитника Отечества!
Этот праздник по праву стал в нашей стране всенародным.
23 февраля – это не только день, когда мы отдаём дань уважения людям в погонах, для кого защита Родины – и священный долг, и профессия, но и день, когда мы выражаем нашу общую готовность отстаивать интересы страны, беречь мирную жизнь, охранять покой близких.
Любовь к своей земле, приверженность её идеалам, искренность, смелость, чистота душевных порывов – вот качества, присущие настоящим защитникам Отечества. Уверен, что таковых среди нас – абсолютное большинство. И потому День защитника Отечества – общий праздник всех граждан, всех настоящих патриотов России.
В этот день хочу особо поздравить и поблагодарить наших ветеранов - тех, кто прошёл Великую Отечественную, кто стоял на страже мира в послевоенные годы, исполнял интернациональный долг в "горячих точках". Вы всегда были и остаётесь для нас образцом патриотизма, мужества и любви к Родине.
Желаю всем защитникам Отечества – всем жителям нашего региона здоровья, счастья, благополучия.
С праздником!
Губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко