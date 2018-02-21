Расписание движения электричек на Финляндском направлении изменится в праздничные дни марта

21.02.2018 12:12

АО «СЗППК» информирует пассажиров о том, что в связи с празднованием Международного женского дня и переносом выходных дней вносятся изменения в расписание движения пригородных поездов на Финляндском направлении ОЖД.

Для пригородных электропоездов устанавливается следующий график движения:

7 марта 2018 года – по графику движения пятницы;

8, 9,10 марта 2018 года – по графику движения субботы;

11 марта 2018 года – по графику движения воскресенья.

В расписании произойдут еще некоторые изменения. Ознакомиться с ними можно на сайте ОАО "СЗППК".

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