В ЗВО пройдёт отборочный этап конкурса "Безопасная среда"

19.02.2018 10:55

Более 200 военнослужащих подразделений радиационной, химической и биологической защиты объединений Западного военного округа примут участие в отборочном этапе конкурса "Безопасная среда". Он пройдет, в том числе, на полигонах Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны. Конкурсантов ждет гонка на технике по замкнутому маршруту протяженностью до 2,5 км, участие в эстафете и стрельбе из стрелкового оружия. Маршрут оборудован площадками для отбора проб условно заражённого грунта, поиска радиоактивных источников на местности и на технике, определения отравляющих веществ в воздухе. Лучшие расчеты выступят на окружном этапе конкурса.