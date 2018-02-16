В Выборге начали разбирать сгоревший "Короленко"

16.02.2018 12:11

Теплоход "Короленко", сгоревший минувшим летом, начали разбирать. Работы по утилизации корпуса судна проводит петербургская организация. Установилась морозная погода, встал лед в бухте Салакка-Лахти. Это позволило рабочим подойти к кораблю.

Напомним, пожар на борту судна произошел в ночь с 31 июля на 1 августа. Плавучий отель был полностью уничтожен и постепенно начал тонуть, загрязняя водоем.

Сколько продлятся работы по утилизации, специалисты пока сказать не могут.