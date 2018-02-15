В Монрепо восстанавливают историческую липовую аллею

15.02.2018 16:08

В парке Монрепо восстанавливают историческую липовую аллею вдоль скальной гряды. Она состояла из двух рядов. Деревья были высажены на расстоянии семи метров друг от друга в шахматном порядке. Часть лип с годами была утрачена. Сейчас началось формирование одного из рядов, где появились первые три крупноразмерных дерева. Их пересадили из той части, где будет располагаться топиарный сад – по левую руку от входа в парк. Зимний период выбран не случайно. Именно в холодное время года рекомендуется пересадка взрослых деревьев с неподготовленными земляными комами. Благодаря тому, что грунт промерзает, процесс происходит максимально безболезненно для корневой системы.