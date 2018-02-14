ВИДЕО: Главпочтамт Выборга преобразится к Дню рождения Ленобласти

14.02.2018 11:51

Фасад выборгского Главпочтамта обещают отреставрировать летом. Об этом шла речь на встрече губернатора Ленобласти Александра Дрозденко с депутатами Законодательного собрания. В ней принял участие и директор Управления Федеральной почтовой службы Санкт-Петербурга и Ленинградской области Виталий Дырдасов...