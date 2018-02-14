В День всех влюбленных на катке у "Авангарда" пройдет акция «От сердца к сердцу»
Принять участие в акции «От сердца к сердцу», посвящённой Дню влюблённых, приглашает выборгский Дом молодёжи. 14 февраля она пройдёт на катке у стадиона «Авангард». Волонтёры раздадут всем желающим пронумерованные открытки-"валентинки". Затем каждому участнику акции необходимо будет найти представителя противоположного пола с "валентинкой" под таким же номером, как у него. Образовавшиеся пары примут участие в розыгрыше призов! Акция начнется в шесть часов вечера.
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