13.02.2018 17:14

В четверг, 15 февраля, в Сквере мужества состоится торжественно-траурный митинг, посвященный Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Участниками митинга станут ветераны Великой Отечественной войны и Вооруженных Сил, матери и вдовы погибших воинов-интернационалистов, военнослужащие, школьники и студенты. В рамках мероприятия пройдет возложение цветов к воинскому мемориалу, состоится торжественное прохождение войск Выборгского гарнизона.

Начало в 11:00.

Напомним, 15 февраля 1989 года последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана. В память об этом событии, а также о тысячах россиян, отдавших свои жизни во время участия в вооружённых конфликтах за пределами страны, начиная с 2011 года в России отмечается важная памятная дата — День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.