8 (81378) 2-63-47
8 (81378) 2-33-72

Где можно продлить единый социальный проездной билет

13.02.2018 10:06

Autobus SalonПродлить месячный ресурс действия единого социального проездного билета можно в каждом муниципальном районе Ленинградской области.
Система активации ЕСПБ включает в себя 120 точек, среди которых – отделения «Почты России» и автостанции. Ключевое нововведение состоит в том, что теперь продлевать билет можно по месту жительства, а не по месту регистрации. Кроме того, он сразу же действителен для проезда в общественном транспорте Санкт-Петербурга, включая метрополитен.
Продлить действие ЕСПБ можно с 20 по 5 число каждого месяца. В Выборгском районе Ленобласти это можно сделать по следующим адресам:
Выборг, ул. Крепостная, 30;
Выборг, ул. Гагарина, 20; Выборг, Ленинградское шоссе, 25; пос. Вещево, Парковый проезд, 7, кв 3;
пос. Житково, ул. Центральная, 23, кв. 1;
г. Высоцк, ул. Кремса, 8;
пос. Ильичёво, ул. Парковая, 3;
пос. Каменка, дом 19;
г. Каменногорск, Аллея Берёзовая, 4;
пос. Красная Долина, Центральное шоссе, 6;
пос. Ленинское, ул. Советская, 2;
пос. Первомайское, ул. Ленина, 22;
пос. Перово, шоссе им. Татарчука, 5;
пос. Песочное, ул. Ю. Литвинова, 25;
пос. Поляны, Выборгское шоссе, 71;
г. Приморск, Набережная Лебедева, 16;
пос. Рощино, ул. Шалавина, 50;
г. Светогорск, ул. Победы, 27;
пос. Селезнево, ул. Центральная, 1;
пос. Советский, ул. Садовая, 42/1.

Более старые статьи:

Самые популярные статьи:

Случайные материалы:

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Лента новостей

Февраля 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4

Advertising

Loading...
Загрузка...
Google Analytics
Все права на материалы, находящиеся на сайте vyborg.tv, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При использовании текстовых материалов сайта в сети Интернет обязательна гиперссылка на vyborg.tv. При использовании текстовых материалов в других СМИ (радио, ТВ, печатные издания) должен быть указан источник информации — «Медиа Группа «Наш Город». Использование видео- и фотоматериалов без письменного согласия авторов запрещено.
© Медиа Группа «Наш Город». 2007-2018
Разработано:
ООО «Лаборатория Будущего»