Где можно продлить единый социальный проездной билет
Продлить месячный ресурс действия единого социального проездного билета можно в каждом муниципальном районе Ленинградской области.
Система активации ЕСПБ включает в себя 120 точек, среди которых – отделения «Почты России» и автостанции. Ключевое нововведение состоит в том, что теперь продлевать билет можно по месту жительства, а не по месту регистрации. Кроме того, он сразу же действителен для проезда в общественном транспорте Санкт-Петербурга, включая метрополитен.
Продлить действие ЕСПБ можно с 20 по 5 число каждого месяца. В Выборгском районе Ленобласти это можно сделать по следующим адресам:
Выборг, ул. Крепостная, 30;
Выборг, ул. Гагарина, 20; Выборг, Ленинградское шоссе, 25; пос. Вещево, Парковый проезд, 7, кв 3;
пос. Житково, ул. Центральная, 23, кв. 1;
г. Высоцк, ул. Кремса, 8;
пос. Ильичёво, ул. Парковая, 3;
пос. Каменка, дом 19;
г. Каменногорск, Аллея Берёзовая, 4;
пос. Красная Долина, Центральное шоссе, 6;
пос. Ленинское, ул. Советская, 2;
пос. Первомайское, ул. Ленина, 22;
пос. Перово, шоссе им. Татарчука, 5;
пос. Песочное, ул. Ю. Литвинова, 25;
пос. Поляны, Выборгское шоссе, 71;
г. Приморск, Набережная Лебедева, 16;
пос. Рощино, ул. Шалавина, 50;
г. Светогорск, ул. Победы, 27;
пос. Селезнево, ул. Центральная, 1;
пос. Советский, ул. Садовая, 42/1.
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