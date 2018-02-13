Где можно продлить единый социальный проездной билет

13.02.2018 10:06

Продлить месячный ресурс действия единого социального проездного билета можно в каждом муниципальном районе Ленинградской области.

Система активации ЕСПБ включает в себя 120 точек, среди которых – отделения «Почты России» и автостанции. Ключевое нововведение состоит в том, что теперь продлевать билет можно по месту жительства, а не по месту регистрации. Кроме того, он сразу же действителен для проезда в общественном транспорте Санкт-Петербурга, включая метрополитен.

Продлить действие ЕСПБ можно с 20 по 5 число каждого месяца. В Выборгском районе Ленобласти это можно сделать по следующим адресам:

Выборг, ул. Крепостная, 30;

Выборг, ул. Гагарина, 20; Выборг, Ленинградское шоссе, 25; пос. Вещево, Парковый проезд, 7, кв 3;

пос. Житково, ул. Центральная, 23, кв. 1;

г. Высоцк, ул. Кремса, 8;

пос. Ильичёво, ул. Парковая, 3;

пос. Каменка, дом 19;

г. Каменногорск, Аллея Берёзовая, 4;

пос. Красная Долина, Центральное шоссе, 6;

пос. Ленинское, ул. Советская, 2;

пос. Первомайское, ул. Ленина, 22;

пос. Перово, шоссе им. Татарчука, 5;

пос. Песочное, ул. Ю. Литвинова, 25;

пос. Поляны, Выборгское шоссе, 71;

г. Приморск, Набережная Лебедева, 16;

пос. Рощино, ул. Шалавина, 50;

г. Светогорск, ул. Победы, 27;

пос. Селезнево, ул. Центральная, 1;

пос. Советский, ул. Садовая, 42/1.