Семинар о подростковом суициде пройдет в Выборге 13 февраля

12.02.2018 16:29

Семинар о подростковом суициде пройдет в Выборге. Мероприятие проведет Выборгская епархия в рамках проходящего в этих дни форума «Семейные отношения. Христианский взгляд». 13 февраля заключительное мероприятие форума посвятят сложной и актуальной на сегодня теме «Влечение к смерти. Причины и признаки суицидального поведения». Семинар проведут священник из Всеволожского района, кандидат физико-математических наук Игорь Лысенко и клирик выборгской епархии психолог Андрей Гребенюк. Встреча пройдет в актовом зале епархиального управления по адресу: Соборная площадь, 1. Начало в 18:00.