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Социальное такси в день выборов президента РФ станет бесплатным

09.02.2018 17:04

Taxi Schaschki18 марта, в день выборов президента России, в Выборгском районе будет организована доставка представителей льготных категорий граждан на избирательные участки и обратно. Причём поездки, совершенные в этот день, не будут учитываться при подсчете общего их количества за этот месяц. Прием заявок на социальное такси на 18 марта уже открыт. Он продлится до 10 марта по единому многоканальному бесплатному круглосуточному телефону 8-800-777-04-26.

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