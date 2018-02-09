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Аэрофлот ужесточает контроль за провозом ручной клади

09.02.2018 16:54

BagazhС 15 февраля 2018 года Аэрофлот ужесточает контроль за провозом ручной клади в базовом аэропорту Шереметьево и в аэропортах по всей маршрутной сети компании.
Как сообщает aeroflot.ru, контроль будет действовать на протяжении всего времени прохождения пассажирами предполетных процедур.
Пассажир обязан предъявить на регистрации весь багаж, ручную кладь, а также вещи, перевозимые без дополнительной оплаты сверх норм бесплатного провоза багажа и ручной клади (перечень данных вещей, а также нормы провоза багажа и ручной клади размещены на сайте ПАО «Аэрофлот»).
При выходе на посадку работники или агенты компании будут проверять ручную кладь пассажиров на соответствие нормам авиакомпании по размерам и весу с помощью специальных измерительных приборов, а также по количеству мест.
Если ручная кладь пассажира по каким-либо параметрам не соответствует нормам, установленным ПАО «Аэрофлот», пассажир обязан сдать ручную кладь в качестве регистрируемого багажа. Если в результате будет превышена бесплатная норма багажа, предусмотренная билетом пассажира, он обязан оплатить такой сверхнормативный багаж.
В случае выявления нарушений норм провоза багажа и при отказе пассажира оплатить провоз своего багажа в размере и на условиях, которые предусмотрены договором воздушной перевозки пассажира, в соответствии со ст. 107 Воздушного кодекса РФ ПАО «Аэрофлот» оставляет за собой право отказать пассажиру в перевозке.
Аэрофлот особо подчеркивает, что не изменяет нормы провоза ручной клади, а лишь усиливает контроль за их соблюдением.

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