ВИДЕО: чтобы не переохладиться, нужно активно двигаться - советуют врачи
Этой зимой врачам Выборгской межрайонной больницы пришлось оказывать помощь нескольким обмороженным...
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