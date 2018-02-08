ВИДЕО: областная туберкулезная больница в Выборге ежегодно принимает на лечение около двухсот детей и подростков
08.02.2018 11:17
Главврач областной туберкулезной больницы в Выборге рассказал нашему корреспонденту, какие изменения ждут медучреждение в самое ближайшее время...
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