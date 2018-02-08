Рособрнадзор помогает выпускникам подготовиться к ЕГЭ

08.02.2018 11:10

Разработчики заданий ЕГЭ на видеолекциях расскажут школьникам, как подготовиться к экзаменам, и разберут основные темы. Как сообщает «Российская газета», подготовлено 12 роликов, которые будут доступны весь февраль на канале Рособрнадзора в YouTube. В ведомстве подчеркнули: "В видеоматериалах детально разбираются нюансы и особенности каждого предмета, даются советы по подготовке и рекомендации по выполнению отдельных заданий.