Рособрнадзор помогает выпускникам подготовиться к ЕГЭ
Разработчики заданий ЕГЭ на видеолекциях расскажут школьникам, как подготовиться к экзаменам, и разберут основные темы. Как сообщает «Российская газета», подготовлено 12 роликов, которые будут доступны весь февраль на канале Рособрнадзора в YouTube. В ведомстве подчеркнули: "В видеоматериалах детально разбираются нюансы и особенности каждого предмета, даются советы по подготовке и рекомендации по выполнению отдельных заданий.
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