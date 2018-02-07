Застекленные остановки в Выборге заменяют металлическими

07.02.2018 16:21

В Выборге продолжается работа по замене остановочных павильонов. Вместо застекленных конструкций устанавливаются цельнометаллические с перфорированными стенами. Это должно увеличить срок их службы. Кроме того, специальное покрытие создает значительное неудобство для расклейщиков бумажных объявлений.

В первоочередном порядке оборудуют пять объектов: возле межрайонной больницы, на улице Гагарина у магазина «Сокол», один в Кировском микрорайоне и два в Калининском.