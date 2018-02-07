В субботу на Финляндский вокзал прибудет ретросостав
Театрализованная реконструкция встречи ретросостава состоится на Финляндском вокзале Санкт-Петербурга 10 февраля в полдень. Там воссоздадут атмосферу событий 75-летней давности, когда такой же состав доставил в осаждённый Ленинград первый после прорыва блокады груз с продовольствием. Мероприятие приурочено к юбилею открытия регулярного движения по легендарной Дороге Победы - железнодорожной линии Шлиссельбург - Поляны. Также в память о событиях военного времени к перрону Финляндского вокзала прибудут еще два паровоза, которые обеспечивали перевозки в годы Великой Отечественной войны.
Фото: 22-91.ru
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