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Людям, имеющим инвалидность, помогут устроиться на работу

07.02.2018 11:55

Invalid kresloВ Выборгском центре занятости активно реализуют мероприятия по трудоустройству граждан с ограниченными возможностями здоровья.
15 февраля в 14:00 здесь состоится ярмарка вакансий для тех, кто испытывает особые трудности в поиске работы. В ней, помимо работодателей, примут участие специалисты Мультицентра социальной и трудовой интеграции. Они расскажут людям с ограниченными возможностями здоровья о возможности пройти обучение по востребованным профессиям.

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