Людям, имеющим инвалидность, помогут устроиться на работу

07.02.2018 11:55

В Выборгском центре занятости активно реализуют мероприятия по трудоустройству граждан с ограниченными возможностями здоровья.

15 февраля в 14:00 здесь состоится ярмарка вакансий для тех, кто испытывает особые трудности в поиске работы. В ней, помимо работодателей, примут участие специалисты Мультицентра социальной и трудовой интеграции. Они расскажут людям с ограниченными возможностями здоровья о возможности пройти обучение по востребованным профессиям.