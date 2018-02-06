9 февраля в Выборге завершается прием заявок от жителей с предложениями по благоустройству
В 47 регионе завершается прием заявок от граждан о включении объектов в программу «Комфортная среда». Жители Выборгского района уже выступили с предложениями облагородить Сквер мужества (у военкомата) и Сквер молодежи (возле ЗАГСа), мемориальный комплекс на 4-м километре Ленинградского шоссе, парковую зону за кинотеатром «Выборг-Палас», набережную Салакка-Лахти.
Заявки до 9 февраля можно принести в отдел благоустройства районной администрации по адресу: Выборг, проспект Ленина, 2. Голосование за предложенные объекты состоится 18 марта. Людям предложат отдать свой голос за наиболее достойную благоустройства территорию.
Проекты, которые получат максимальную поддержку, будут реализованы в 2018 году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Остальные отправят на доработку.
Добавим, почти 17 тысяч жителей Ленинградской области внесли предложения по благоустройству общественных территорий.
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