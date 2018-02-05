1 марта завершится "дачная амнистия"
Меньше месяца остаётся до окончания "дачной амнистии". Как сообщает "Российская газета", оформить права собственности на строения, расположенные на землях для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), можно до 1 марта. До этого числа действует упрощенный порядок для постановки объектов ИЖС на кадастровый учет и регистрации права собственности. Начиная с 1 марта в дополнение к правоустанавливающим документам и техплану на строение потребуются разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
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