1 марта завершится "дачная амнистия"

05.02.2018 14:17

Меньше месяца остаётся до окончания "дачной амнистии". Как сообщает "Российская газета", оформить права собственности на строения, расположенные на землях для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), можно до 1 марта. До этого числа действует упрощенный порядок для постановки объектов ИЖС на кадастровый учет и регистрации права собственности. Начиная с 1 марта в дополнение к правоустанавливающим документам и техплану на строение потребуются разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.



