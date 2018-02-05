В библиотеке Аалто состоится встреча с врачом-онкологом

05.02.2018 11:23

День борьбы с онкологическими заболеваниями накануне отметили во всем мире. К этой дате во многих медицинских учреждениях готовят лекции, видеофильмы, справочные материалы с целью напомнить людям о важности своевременной диагностики и возможности излечения рака на ранних стадиях. Медики призывают людей не пренебрегать диспансеризацией.

Во вторник, 6 февраля, тематическая встреча «Ваша жизнь – в Ваших руках!» пройдет в библиотеке Аалто. О причинах, диагностике и профилактике раковых заболеваний расскажет врач-онколог Выборгской межрайонной больницы. Также будет презентована книжная выставка «Жить без страха!». Начало в 16 часов. Приглашаются все желающие.