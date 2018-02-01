ВИДЕО: медсестре военного госпиталя вручили медаль "За милосердие"
01.02.2018 10:37
Медсестра военного госпиталя из Каменки Наталья Кунафеева не прошла мимо чужой беды...
Медсестра военного госпиталя из Каменки Наталья Кунафеева не прошла мимо чужой беды...
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10:37 ВИДЕО: медсестре военного госпиталя вручили медаль "За милосердие"