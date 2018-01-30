ВИДЕО: флюорограф и маммограф для Выборга приобретут за счет областного бюджета

30.01.2018 17:11

Правительство Ленинградской области приняло решение о приобретении стационарного маммографа для Выборгской межрайонной больницы. Сейчас проводятся необходимые конкурсные процедуры. Учреждение готовит помещение, где будет установлено оборудование. А передвижной маммограф будет выезжать в населённые пункты Выборгского района. Об этом сегодня в ходе заседания общественного совета по здравоохранению при Выборгской межрайонной больнице сообщила главный врач учреждения Ирина Исмагилова. Кроме того, она рассказала о том, почему не работает стационарный флюорограф, и порадовала информацией о том, что областное правительство закупит второй аппарат.