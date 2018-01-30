В среду можно будет наблюдать суперлуние

30.01.2018 16:56

Суперлуние смогут наблюдать жители Выборгского района 31 января. Как сообщают в Московском планетарии, уже сегодня луна подойдёт на максимально близкое к Земле расстояние - 356 тысяч км. А в среду – если позволит погода – астрономическое чудо можно будет видеть невооруженным глазом. По данным Пулковской обсерватории, солнце в этот день зайдет в 17 часов 10 минут. Луна в это время будет на востоке.