Выборжцам разъяснят положения областного социального кодекса

30.01.2018 14:37

В четверг, 1 февраля, представители областного комитета соцзащиты населения встретятся с жителями Выборгского района. Встреча пройдет в большом зале совета депутатов по адресу: г. Выборг, ул. Крепостная, 35. Специалисты разъяснят всем желающим нормы социального кодекса Ленинградской области, вступившего в силу в этом году. К разговору приглашают ветеранов, пенсионеров и получателей пособий на детей. Начало в 15 часов.