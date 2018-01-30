Выборжцам разъяснят положения областного социального кодекса
В четверг, 1 февраля, представители областного комитета соцзащиты населения встретятся с жителями Выборгского района. Встреча пройдет в большом зале совета депутатов по адресу: г. Выборг, ул. Крепостная, 35. Специалисты разъяснят всем желающим нормы социального кодекса Ленинградской области, вступившего в силу в этом году. К разговору приглашают ветеранов, пенсионеров и получателей пособий на детей. Начало в 15 часов.
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