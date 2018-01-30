Управление ГИБДД: процедура замены водительских удостоверений не изменилась
На прошлой неделе в ряде СМИ была опубликована информация о том, что в РФ планируется введение процедуры сдачи теоретического экзамена при замене водительских прав по истечении срока их действия. Информация вызвала шквал обращений в МРЭО ГИБДД Санкт-Петербурга и Ленинградской области с целью досрочно заменить водительское удостоверение.
В этой связи в Управлении ГИБДД по СПб и Ленобласти разъяснили, что процедура замена водительских удостоверений не изменилась, и изменений в ней не предвидится. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.10.2014 № 1097 водительское удостоверение выдается сроком на десять лет. По истечении срока действия выдача российского национального водительского удостоверения взамен ранее выданного производится без сдачи экзаменов.
Провести замену возможно тремя способами:
запись на оказание данной государственной услуги через Единый портал государственных услуг в МРЭО (имеется преимущество- скидка 30% при оплате государственной пошлины);
обращение в МРЭО лично;
обращение в многофункциональные центры.
Необходимо подготовить следующие документы:
- заявление
- паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий личность
- медицинское заключение
- водительское удостоверение
-квитанция об уплате госпошлины.
Граждане РФ могут заменить документ в любом регионе страны.
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