8 (81378) 2-63-47
8 (81378) 2-33-72

Управление ГИБДД: процедура замены водительских удостоверений не изменилась

30.01.2018 14:30

GIBDD largeНа прошлой неделе в ряде СМИ была опубликована информация о том, что в РФ планируется введение процедуры сдачи теоретического экзамена при замене водительских прав по истечении срока их действия. Информация вызвала шквал обращений в МРЭО ГИБДД Санкт-Петербурга и Ленинградской области с целью досрочно заменить водительское удостоверение.
В этой связи в Управлении ГИБДД по СПб и Ленобласти разъяснили, что процедура замена водительских удостоверений не изменилась, и изменений в ней не предвидится. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.10.2014 № 1097 водительское удостоверение выдается сроком на десять лет. По истечении срока действия выдача российского национального водительского удостоверения взамен ранее выданного производится без сдачи экзаменов.
Провести замену возможно тремя способами:
запись на оказание данной государственной услуги через Единый портал государственных услуг в МРЭО (имеется преимущество- скидка 30% при оплате государственной пошлины);
обращение в МРЭО лично;
обращение в многофункциональные центры.
Необходимо подготовить следующие документы:
- заявление
- паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий личность
- медицинское заключение
- водительское удостоверение
-квитанция об уплате госпошлины.
Граждане РФ могут заменить документ в любом регионе страны.

Более старые статьи:

Самые популярные статьи:

Случайные материалы:

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Лента новостей

Января 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Advertising

Google Analytics

Все права на материалы, находящиеся на сайте vyborg.tv, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При использовании текстовых материалов сайта в сети Интернет обязательна гиперссылка на vyborg.tv. При использовании текстовых материалов в других СМИ (радио, ТВ, печатные издания) должен быть указан источник информации — «Медиа Группа «Наш Город». Использование видео- и фотоматериалов без письменного согласия авторов запрещено.
© Медиа Группа «Наш Город». 2007-2018
Разработано:
ООО «Лаборатория Будущего»