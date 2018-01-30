Ушла из жизни Руфина Хлестачёва

30.01.2018 14:12

27 января 2018 года не стало Руфины Фёдоровны Хлестачёвой.

Она родилась 1 марта 1925 года в г. Архангельске. Во время Великой Отечественной войны трудилась на заводе, где очищала корпуса для мин. В 1948 году переехала в Выборг.

Трудовую деятельность Руфина Фёдоровна начала официанткой в столовой № 6, ныне ресторан «Карелия», а в 1969 году стала его директором. Открыла в Выборге 23 предприятия общественного питания, среди которых рестораны «Дружба» и «Круглая башня».

В 1980 году вышла на пенсию, но продолжала трудиться еще 18 лет.

В ПТУ № 230 города Выборга Руфина Фёдоровна вела курсы официантов и барменов. Неоднократно возглавляла жюри городских и областных конкурсов профессионального мастерства, входила в состав жюри всероссийских конкурсов. Не одно поколение ее воспитанников стали мастерами своего дела.



Руфина Фёдоровна была профессиональным, ответственным, принципиальным руководителем, отзывчивым человеком. В ее трудовой книжке более 70 записей о благодарностях и грамотах, в том числе правительственных.

Руководители предприятий общественного питания, городские власти и депутаты выражают искренние соболезнования родным и близким Руфины Фёдоровны Хлестачёвой.

Прощание состоится 31 января в 13:00 в Спасо-Преображенском соборе.