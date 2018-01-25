Жители Выборга смогут бесплатно получить новую профессию

25.01.2018 13:01

Учебно-методический центр биржи труда Ленинградской области запустил курсы подготовки по востребованным на рынке труда специальностям. На сегодняшний день для жителей региона, желающих сменить профессию, доступны обучающие программы по 80 направлениям. Среди них: оператор котельной, водитель погрузчика, машинист крана, портной, парикмахер, электрогазосварщик, менеджер по персоналу. По ряду специальностей доступно дистанционное обучение. Пройти курсы переквалификации можно бесплатно.

В Выборге за информацией необходимо обращаться в филиал Центра занятости населения Ленобласти на Куйбышева,4.