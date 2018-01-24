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Флюорограф в поликлинике пока не работает

24.01.2018 10:01

Fluorograf120118Напомним, 12 января мы сообщили о том, что стационарный флюорограф в городской поликлинике Выборга после длительного простоя вновь заработал. Но уже через три дня аппарат вышел из строя. Сотрудникам организации, проводившей ремонт, удалось устранить неполадки в течение недели. 20 января в кабинете на третьем этаже поликлинике начался прием желающих обследоваться. А сегодня в медучреждении нам сообщили, что флюорограф снова не работает. Для выяснения причин вызваны специалисты организации, обслуживающей оборудование. Мы будем следить за развитием событий.

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