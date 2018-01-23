В десятке популярных у туристов городов СЗФО Выборг на четвертом месте

23.01.2018 11:36

Выборг вошел в десятку самых популярных у туристов городов Северо-Западного федерального округа. Рейтинг опубликовал сервис бронирования отелей Tvil.ru. По итогам прошлого года первое место занял Санкт-Петербург: в Северной столице туристы обычно останавливаются на пять ночей. На второй строчке -Калининград. Замыкает первую тройку Вологда. Выборг - на четвертой позиции. В нашем городе туристы останавливаются чаще всего на две ночи.