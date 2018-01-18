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В Выборге три площадки ждут любителей катания на коньках

18.01.2018 17:42

Katok180118В Выборге покататься на коньках можно на трёх площадках. У стадиона «Авангард» каток может вместить одновременно более 400 человек. Он работает ежедневно с 13:00 до 22:00. Там же можно взять коньки напрокат.
По выходным с 15:00 до 22:00 для горожан открыта хоккейная коробка на стадионе «Локомотив». В течение недели здесь занимаются юные и взрослые хоккейные команды, а также проводятся запланированные матчи. Проката коньков на «Локомотиве» нет.
Также для катания можно использовать площадку на ул. Выборгской, 24, которая работает ежедневно.

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