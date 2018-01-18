Услугу "Тревожная кнопка" можно оформить бесплатно
В Выборгском районе можно оформить бесплатную услугу «Тревожная кнопка». Это круглосуточный вызов экстренных служб, возможность записаться на прием к нужному врачу-специалисту, организовать вызов социального такси, работников коммунальных служб и многое другое.
Услуга предоставляется одиноким пожилым людям, а также инвалидам, нуждающимся в постоянной или временной посторонней помощи. «Тревожная кнопка» действует в рамках госпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области». Заявление на предоставление услуги необходимо подать в комитет соцзащиты. Телефоны для справок 3-09-78, 3-07-05.
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