Сегодня в храмах состоится Великий чин освящения воды
18 января по окончании утренней службы в Спасо-Преображенском соборе состоится Великий чин освящения воды. В 17 часов начнется Всенощное бдение. 19 января в 7:00 – ранняя божественная литургия, в 10 часов – поздняя, а в 17 часов – Великая праздничная вечерня. Крещенскую воду можно взять в храме 18 и 19 января, а также утром 20 января.
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