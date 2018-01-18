Сегодня в храмах состоится Великий чин освящения воды

18.01.2018 11:27

18 января по окончании утренней службы в Спасо-Преображенском соборе состоится Великий чин освящения воды. В 17 часов начнется Всенощное бдение. 19 января в 7:00 – ранняя божественная литургия, в 10 часов – поздняя, а в 17 часов – Великая праздничная вечерня. Крещенскую воду можно взять в храме 18 и 19 января, а также утром 20 января.