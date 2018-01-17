С 1 января на прием к врачу можно записаться через портал госуслуг
Правительство Российской Федерации утвердило перечень государственных услуг в сфере здравоохранения, которые граждане смогут получить через портал госуслуг с 1 января 2018 года.
В их число вошли: запись на прием к врачу; запись на вызов врача на дом; получение сведений о прикреплении к медицинской организации; запись для прохождения профилактических медицинских осмотров, диспансеризации; получение сведений об оказанной медицинской помощи, содержащихся в электронной медицинской карте; получение сведений о полисе ОМС и страховой медицинской организации; получение доступа к электронным медицинским документам; получение информации о перечне оказанных застрахованному лицу медицинских услуг и их стоимости за указанный период времени; подача заявления о выборе страховой медицинской организации.
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