С 1 января на прием к врачу можно записаться через портал госуслуг

17.01.2018 17:10

Правительство Российской Федерации утвердило перечень государственных услуг в сфере здравоохранения, которые граждане смогут получить через портал госуслуг с 1 января 2018 года.

В их число вошли: запись на прием к врачу; запись на вызов врача на дом; получение сведений о прикреплении к медицинской организации; запись для прохождения профилактических медицинских осмотров, диспансеризации; получение сведений об оказанной медицинской помощи, содержащихся в электронной медицинской карте; получение сведений о полисе ОМС и страховой медицинской организации; получение доступа к электронным медицинским документам; получение информации о перечне оказанных застрахованному лицу медицинских услуг и их стоимости за указанный период времени; подача заявления о выборе страховой медицинской организации.