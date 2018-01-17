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В Крещенский сочельник спасатели будут дежурить у проруби до двух часов ночи

17.01.2018 16:25

MCHS largeИзменилось время организованных Крещенских купаний в Выборге. Напомним, купель будет оборудована на набережной адмирала Апраксина, рядом с яхтенным причалом «Фаворит» (напротив Выборгского замка). Специалисты оперативных служб будут дежурить там с 19:00 18 января до двух часов ночи 19 января, а также в Крещение - с 9 до 23 часов.

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