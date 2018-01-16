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Выборжцы могут вызвать врача по номеру 67-001

16.01.2018 10:32

Fluorograf ne rabotaetВ регистратуре Выборгской городской поликлиники на всеобщее обозрение выложен новый номер телефона: 67-001. По нему можно вызвать врача на дом и записаться к специалистам. А также поинтересоваться, как обстоят дела с ремонтом флюорографа. Напомним, заработавший было на прошлой неделе стационарный аппарат проработал лишь два дня, а потом вновь вышел из строя. "Уличный" флюорограф сейчас тоже не работает. О причинах нам не сообщили.

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