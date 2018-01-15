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Флюорограф в городской поликлинике не проработал и двух дней

15.01.2018 17:17

Fluorograf120118Пройти флюорографическое обследование в Выборгской городской поликлинике вновь невозможно. Стационарный флюорограф, который отремонтировали буквально на днях, вновь вышел из строя. Напомним, 12 января после длительного простоя аппарат заработал. В пятницу и в субботу пациентов принимали по талонам. А уже сегодня людей, желающих пройти обследование, ожидало разочарование. Аппарат оказался неисправен. Сотрудникам организации, проводившей ремонт, предстоит устранить неполадки. Между тем, и передвижной флюорограф сейчас не работает. Пациентов с подозрением на легочные заболевания направляют на рентген.

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