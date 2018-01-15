Начальник Выборгского УМВД: в районе снизилась преступность

15.01.2018 11:02

Число преступлений, зарегистрированных в Выборгском районе в 2017 году, сократилось на 190 по сравнению с 2016 годом. Их раскрываемость увеличилась на 9 %, составив 54,3%. Об этом сегодня на пресс-конференции рассказал начальник районного УМВД Эдвардас Вашкис. По его словам, по итогам 11 месяцев возглавляемое им подразделение занимает 4-е место по Ленинградской области. А Выборгский отдел ГИБДД уже третий год подряд стал обладателем переходящего знамени, которое вручается лучшему подразделению по итогам служебной деятельности.