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Начальник Выборгского УМВД: в районе снизилась преступность

15.01.2018 11:02

Vashkis pressЧисло преступлений, зарегистрированных в Выборгском районе в 2017 году, сократилось на 190 по сравнению с 2016 годом. Их раскрываемость увеличилась на 9 %, составив 54,3%. Об этом сегодня на пресс-конференции рассказал начальник районного УМВД Эдвардас Вашкис. По его словам, по итогам 11 месяцев возглавляемое им подразделение занимает 4-е место по Ленинградской области. А Выборгский отдел ГИБДД уже третий год подряд стал обладателем переходящего знамени, которое вручается лучшему подразделению по итогам служебной деятельности.

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