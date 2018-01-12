В Выборгской городской поликлинике отремонтирован стационарный флюорограф

12.01.2018 12:51

В Выборгской городской поликлинике после ремонта заработал стационарный флюорограф! Об этом нам сегодня сообщил один из пациентов. Теперь людям не приходится мёрзнуть на улице – в очереди к передвижному аппарату.

Напомним, дорогостоящий ремонт стационарного флюорографа был оплачен Выборгской межрайонной больницей.