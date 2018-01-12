На Финляндском вокзале временно закрыт один из выходов
В связи с проведением работ по замене фасадного остекления Западного павильона Финляндского вокзала с 11 января по 2 февраля выход пассажиров осуществляется только через Восточный павильон. Об этом сообщает пресс-служба СЗППК. Железнодорожники приносят извинения за доставленные неудобства.
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