На Финляндском вокзале временно закрыт один из выходов

12.01.2018 12:14

В связи с проведением работ по замене фасадного остекления Западного павильона Финляндского вокзала с 11 января по 2 февраля выход пассажиров осуществляется только через Восточный павильон. Об этом сообщает пресс-служба СЗППК. Железнодорожники приносят извинения за доставленные неудобства.