В дни весенних каникул РЖД предоставляет скидку школьникам

12.01.2018 12:01

Билеты в купейный вагон для проезда школьников в дни весенних каникул можно приобрести за полцены. Об этом сообщает пресс-служба РЖД. Продажа билетов с 50-процентной скидкой уже открыта. Акция распространяется на билеты в поезда, курсирующие по территории страны, отправлением с 23 марта по 1 апреля 2018 года.

Напомним, что при покупке билетов в плацкартные вагоны для учащихся в возрасте от 10 до 17 лет с 1 сентября по 31 мая также действует 50-процентная скидка. А проездной документ для детей от 5 до 10 лет в течение года можно купить за 35% от стоимости.

Фото: rzd.ru